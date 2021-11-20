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أخبار محلية > اليوم وغداً.. “الأرصاد”: 3 مناطق تتأثر بحالة جوية ممطرة.. وهذه تفاصيلها
20/11/2021   3:29 م

اليوم وغداً.. “الأرصاد”: 3 مناطق تتأثر بحالة جوية ممطرة.. وهذه تفاصيلها

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أوضح المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة جوية ممطرة في عدد من المناطق اليوم السبت وغداً الأحد.

وقال المركز، إن الحالة المطرية تتمثل في هطول أمطار متوسطة في مجملها، وستتأثر بها مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك. 

وأبان أن الحالة تشمل محافظات تبوك، وتيماء، وحقل، وشرما وضباء وأملج، والوجه في منطقة تبوك، ومحافظات وادي الفرع، والعلا، والمدينة المنورة، والمهد، وينبع، والعيص، بمنطقة المدينة المنورة. 

وأضاف أن الحالة تشمل أيضاً محافظات الموية، وتربة، والخرمة، والكامل بمنطقة مكة المكرمة، وقد يمتد تأثيرها بأمطار خفيفة على الأجزاء الساحلية (جدة ورابغ). 

اليوم وغداً.. "الأرصاد": 3 مناطق تتأثر بحالة جوية ممطرة.. وهذه تفاصيلها

وفق “أخبار 24”.

اليوم وغداً.. “الأرصاد”: 3 مناطق تتأثر بحالة جوية ممطرة.. وهذه تفاصيلها

أخبار محلية
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