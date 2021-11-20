نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الملكية الفكرية” تضبط منشآت الأجهزة الإلكترونية والتسجيلات المنتهكة للحقوق
20/11/2021   3:29 م

“الملكية الفكرية” تضبط منشآت الأجهزة الإلكترونية والتسجيلات المنتهكة للحقوق

+ = -
586

قامت الفرق التفتيشية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة التجارة والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والأمن العام ضمن جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية بجولات ميدانية استهدفت المنشآت التجارية المخالفة لأنظمة حقوق الملكية الفكرية بمختلف مناطق المملكة.

يأتي ذلك امتداداً للجولات الميدانية المعتادة التي تقوم بها الفرق التفتيشية على المنشآت العامة والمحلات التجارية وتركزت الحملة خلال مرحلتها الأولى على منشآت الإلكترونيات ( منافذ بيع أجهزة الحاسب الآلي وصيانتها وأجهزة البث الفضائي) والتسجيلات ومراكز النسخ والتصوير لرصد انتهاكات حقوق الملكية الفكرية التي تتم في مزاولة نشاطها.

وأكدت الهيئة أهمية احترام حقوق الملكية الفكرية، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاسبة المخالفين للأنظمة في جميع المجالات التي تختص الهيئة برعاية حقوقها، وتتيح الهيئة السعودية للملكية الفكرية قنوات التواصل مع المستفيدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي @saipksa والبريد saip@saip.gov.sa و الرقم المباشر لخدمة العملاء 920021421.

الملكية الفكرية

الملكية الفكرية

وفق “أخبار 24”.

“الملكية الفكرية” تضبط منشآت الأجهزة الإلكترونية والتسجيلات المنتهكة للحقوق

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885185677.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.