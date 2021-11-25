مصدر: يوم الأحد 5 ديسمبر إجازة رسمية لجامعات ومدارس جدة

كشف مصدر أن يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر سيكون إجازة رسمية لكافة مدارس وجامعات محافظة جدة.
وأضاف المصدر لـ”أخبار 24″ أن الموافقة الرسمية صدرت باحتساب هذا اليوم إجازة رسمية لموافقته يوم سباق “فورمولا 1”.
وتشهد محافظة جدة الجولة قبل الأخيرة من سباق “جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1″، وهي إحدى جولات سباقات الفورمولا 1 لهذا العام 2021، التي ستحتضنها المملكة لأول مرة.
وستكون فترة السباق من 3-5 ديسمبر على كورنيش جدة، بطول يمتد لـ 6,175 متراً، وهو ما سيجعلها ثاني أطول حلبة في تاريخ الفورمولا 1 بعد حلبة “سبا فرانكورشان” البلجيكية.