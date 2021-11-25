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جديد المحليات > وزير المالية: اقتصاد المملكة شهد تعافيًا أقوى خلال العام الجاري.. ونعمل على تقليل التأثر بالعوامل الخارجية
26/11/2021   12:48 ص

وزير المالية: اقتصاد المملكة شهد تعافيًا أقوى خلال العام الجاري.. ونعمل على تقليل التأثر بالعوامل الخارجية

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شدد وزير المالية محمد الجدعان على أن اقتصاد المملكة شهد تعافياً أقوى خلال العام الجاري بعد التداعيات التي أحدثتها كورونا.

وأشار، خلال كلمته في ندوة الاستقرار المالي التي عُقدت اليوم (الخميس)، إلى ارتفاع معدلات النمو الإيجابية في القطاع غير النفطي الحقيقي، بعدما بلغ 8.4% في الربع الثاني من العام الجاري.

وبيّن أن القطاع الخاص سجل نمواً بمعدل 11.1%، وكذلك نمت الأنشطة غير النفطية بمعدل 6.2%، للربع الثالث من العام الجاري، ما انعكس على النتائج الإيجابية لأداء المالية العامة. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن الحكومة تعمل من خلال برنامج الاستدامة المالية على تقليل التأثر بالعوامل الخارجية، بما في ذلك تقلبات أسواق النفط، عن طريق تبني قواعد مالية تحقق الاستدامة المالية والتنمية المستدامة التي تنعكس بدورها على الاستقرار المالي.

ونوه بأن السياسات المالية التي تتبعها المملكة تراعي الاستقرار المالي وتفادي أي آثار سلبية على الاقتصاد، مبينًا أن الاستقرار المالي يُعد عنصرًا مهمًا للاقتصاد ككل، وليس للقطاعين العام والخاص وحسب.

وزير المالية: اقتصاد المملكة شهد تعافيًا أقوى خلال العام الجاري.. ونعمل على تقليل التأثر بالعوامل الخارجية

جديد المحليات
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