بالفيديو والصور.. الفيحاء يخطف تعادلا مثيرًا أمام التعاون في الوقت القاتل

خطف فريق الفيحاء تعادلا مثيرًا أمام نظيره التعاون، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 1-1، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة بدوري المحترفين.
وجاء الهدف الأول لفريق التعاون في الدقيقة 81 عن طريق اللاعب هنريكي لوفانور.
وقبل صافرة نهاية المباراة سجل اللاعب سامي الخيبري هدف التعادل لفريق الفيحاء في الدقيقة 90+4.
وبتلك النتيجة، وصل فريق التعاون إلى 11 نقطة ليحتل المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري، بينما رفع الفيحاء رصيده إلى 18 نقطة بالمركز الخامس.
هدددددف!⚽️
د81′ الهدف الأول لـ #التعاون عن طريق هنريكي لوفانور
التعاون 1 × 0 الفيحاء #التعاون_الفيحاء#قنوات_SSC pic.twitter.com/JSBAMfXv7D
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 26, 2021
هدددددف!⚽️
د90+5′ الهدف الأول لـ الفيحاء عن طريق سامي الخيبري
التعاون 1 × 1 الفيحاء#التعاون_الفيحاء#قنوات_SSC pic.twitter.com/MFtZxRiNcP
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 26, 2021
وفق “أخبار 24”.