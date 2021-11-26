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رياضة > بالفيديو والصور.. الفيحاء يخطف تعادلا مثيرًا أمام التعاون في الوقت القاتل
26/11/2021   9:27 م

بالفيديو والصور.. الفيحاء يخطف تعادلا مثيرًا أمام التعاون في الوقت القاتل

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خطف فريق الفيحاء تعادلا مثيرًا أمام نظيره التعاون، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 1-1، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة بدوري المحترفين.

وجاء الهدف الأول لفريق التعاون في الدقيقة 81 عن طريق اللاعب هنريكي لوفانور.

وقبل صافرة نهاية المباراة سجل اللاعب سامي الخيبري هدف التعادل لفريق الفيحاء في الدقيقة 90+4.

وبتلك النتيجة، وصل فريق التعاون إلى 11 نقطة ليحتل المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري، بينما رفع الفيحاء رصيده إلى 18 نقطة بالمركز الخامس.

الفيحاء

الفيحاء

الفيحاء

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو والصور.. الفيحاء يخطف تعادلا مثيرًا أمام التعاون في الوقت القاتل

رياضة
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