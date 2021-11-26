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جديد المحليات > بالفيديو.. هل تحوّل الشمس الماء المعبأ في عبوات بلاستيكية إلى مسرطن؟ مسؤول بـ “الغذاء والدواء” يوضّح
26/11/2021   9:26 م

بالفيديو.. هل تحوّل الشمس الماء المعبأ في عبوات بلاستيكية إلى مسرطن؟ مسؤول بـ “الغذاء والدواء” يوضّح

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كشف رئيس قسم رصد سلامة الأسطح الملامسة للغذاء بالهيئة العامة للغذاء والدواء، علاء الجمعة، حقيقة تسبّب حرارة الشمس في تحويل الماء المعبأ في عبوات بلاستيكية إلى مادة مسرطنة، مشيراً إلى أن العبوات آمنة للاستخدام.

وأوضح الجمعة في لقاءٍ له مع برنامج “سيدتي” على قناة روتانا خليجية، اليوم (الجمعة)، أن الدراسات العلمية الحديثة أثبتت هذه الفرضية، مشيراً إلى أن الهيئة تشدّد الرقابة على المنتجات الغذائية ومنها الماء المعبأ خلال جميع مراحل التصنيع والتعبئة.

كما أكّد على أن درجة الحرارة المرتفعة تعتبر من أهم العوامل التي تؤثر على سلامة الماء المعبأ في عبوات بلاستيكية، حيث تعمل التفاعلات الكيميائية بين الماء والبلاستيك نتيجة التعرّض للحرارة على انتقال بعض المواد الضارة ما يؤثر على صحة المستهلك. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن العبوات البلاستيكية المستخدمة في تعبئة المياه متنوعة ومختلفة، ونصح المستهلكين بمعاينة البيانات المكتوبة على ملصق العبوة، حيث يشير المثلث المكتوب بداخله الرقم 1 إلى أن العبوة آمنة للاستخدام.

بالفيديو.. هل تحوّل الشمس الماء المعبأ في عبوات بلاستيكية إلى مسرطن؟ مسؤول بـ “الغذاء والدواء” يوضّح

جديد المحليات
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