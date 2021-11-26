بالفيديو.. قصة شاب أنشأ شركة صغيرة ووصلت قيمتها إلى مئات الملايين.. و”الراجحي” يشيد بتجربته

استعرض بنك التنمية الاجتماعية، تجربة شاب سعودي في إنشاء شركة صغيرة خاصة به، وكيف عمل على تطويرها حتى وصلت قيمتها السوقية إلى مئات الملايين من الريالات.
وعكس مقطع فيديو نشره البنك، تجربة شركة “مرن” لتقنية المعلومات، والتي تعمل في مجال تقديم الحلول التقنية لتسهيل عمليات ونقاط البيع.
وقال مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي الشاب صالح المحسن، أن البداية كانت في عام 2014، مضيفاً أنه عمل على دراسة السوق ومن ثم التقديم لبنك التنمية الاجتماعية ضمن المشاريع الناشئة، حيث حصل على قرض بمبلغ 300 ألف ريال.
وأبان أنه بدأ بفريق عمل بسيط، وفي منتصف عام 2017 تم اعتماد نظام شركته “مرن” من قبل هيئة الزكاة والدخل؛ في حساب ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف أنه في عام 2019 حصلت الشركة على قرض بمبلغ 1.5 مليون ريال، ما ساعد في توسع الشركة جغرافياً وزيادة التوظيف ليصل عدد الموظفين بالشركة الآن إلى أكثر من 40 موظفاً، 60% منهم مواطنون.
وأشار المحسن، إلى أن القيمة السوقية للشركة أصبحت حالياً تتجاوز مئات الملايين من الريالات، وأنهم يطمحون للوصل إلى شركة مليارية. وفق “أخبار 24”.
ودعا الشبان والشابات للاستفادة من فرص التمويل والدعم المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية، لافتاً إلى أن السوق السعودي واعد ومن أكبر الأسواق في المنطقة.
من جهته، أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، بتجربة الشاب، وهنأه على النجاح الذي حققه بطموحه ودراسته لاحتياج السوق، معبراً عن فخره بإسهامات بنك التنمية الاجتماعية وما يحققه من تمكين لشبان وشابات الوطن.
ألف مبروك هذا النجاح وتستاهل @ssalmohsin
الأخ صالح المحسن ريادي طموح درس احتياج السوق وقدراته واقتنص الفرصة وحقق النجاح.
فخورون بإسهامات بنك التنمية الاجتماعية وبما يحققه من تمكين لشباب وشابات الوطن.
نسأل الله لهم التوفيق 🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/dklZLjJ96N
— أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) November 26, 2021