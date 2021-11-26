“الغذاء والدواء” تصدر توضيحًا بشأن مقطع متداول يحتوي على ادعاءات غير دقيقة عن مستحضر

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الجمعة)، توضيحاً بشأن مقطع متداول يحتوي على ادعاءات غير دقيقة حول مستحضر ريبلسس “Rybelsus®️”.
وأكدت الهيئة أنَّ ما ورد من تعليق أحد الممارسين الصحيين بتعدد منافع المستحضر غير دقيق، حيث يحتوي مستحضر “ريبلسس” على المادة الفعالة “سيماجلوتايد” المسجل منها مستحضرات عدة، وقد تم الترخيص له لعلاج البالغين أكثر من 18 عامًا المصابين بداء السكري من النوع الثاني.
وأضافت أنه يتم صرف الدواء في حال وجود مانع لاستخدام علاج “الميتافورمين”، أو يتم إعطاؤه كعلاج إضافي مع أدوية التحكم بمستوى السكري في الدم عندما لا تكون كافية، مؤكدة أن هذا الدواء يعتبر من الأدوية الوصفية والتي يجب عدم تناولها إلا بوصفة طبية.
ولفتت إلى أنه قد تم الترخيص لهذا المستحضر لدواعي الاستخدام المذكورة سابقًا فقط، وعلى المريض الاستمرار في الالتزام بالحمية الغذائية وممارسة الرياضة للتحكم بمستوى السكر في الدم لما له من أثر في السيطرة على مضاعفات المرض.وفق “أخبار 24”.
وطالبت الهيئة بعدم الانسياق خلف الشائعات والادعاءات الطبية غير الدقيقة، وضرورة مراجعة واستشارة الطبيب المختص، والاطلاع على النشرة الداخلية للدواء قبل تناوله.
وبينت أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركة المعلنة إذ إن تسجيل الدواء في أنظمة الهيئة لا يتضمن الإعلان عنه، كما أنَّ أنظمة الهيئة تمنع إقامة المحاضرات العلمية الموجهة للممارسين الصحيين والإعلان للمستحضرات من خلالها دون موافقة مسبقة منها.