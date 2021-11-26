ناصر الدوسري أفضل لاعب شاب بدوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اختيار لاعب نادي الهلال، ناصر الدوسري كأفضل لاعب شاب بالنسخة المنصرمة من دوري أبطال آسيا 2021 باختيار الجمهور.
وكان ناصر الدوسري قد سجل هدف التقدم للهلال في مباراة نهائي دوري أبطال آسيا أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في لقاء انتهى بفوز فريقه بثنائية نظيفة ومن ثمّ تتويجه باللقب.
ويُعد هدف الدوسري بمرمى بوهانج ستيلرز أسرع هدف في تاريخ نهائيات دوري أبطال آسيا.
🌟 اختار الجمهور مجدداً نجم الهلال ناصر الدوسري كأبرز #نجوم_المستقبل_تقدمها_نيوم @NEOM في 🏆#دوري_أبطال_آسيا 2021!
🚀 بتسجيله أسرع هدف في تاريخ #نهائي_دوري_أبطال_آسيا، ساهم اللاعب ذو الثانية والعشرين من العمر في فوز 🇸🇦 الهلال @Alhilal_FC بلقبه الآسيوي الـ4️⃣! pic.twitter.com/4Ee3fXl04R
— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) November 26, 2021
وفق “أخبار 24”.