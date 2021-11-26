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رياضة > ناصر الدوسري أفضل لاعب شاب بدوري أبطال آسيا
26/11/2021   9:25 م

ناصر الدوسري أفضل لاعب شاب بدوري أبطال آسيا

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اختيار لاعب نادي الهلال، ناصر الدوسري كأفضل لاعب شاب بالنسخة المنصرمة من دوري أبطال آسيا 2021 باختيار الجمهور.

وكان ناصر الدوسري قد سجل هدف التقدم للهلال في مباراة نهائي دوري أبطال آسيا أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في لقاء انتهى بفوز فريقه بثنائية نظيفة ومن ثمّ تتويجه باللقب.

ويُعد هدف الدوسري بمرمى بوهانج ستيلرز أسرع هدف في تاريخ نهائيات دوري أبطال آسيا.

وفق “أخبار 24”.

ناصر الدوسري أفضل لاعب شاب بدوري أبطال آسيا

رياضة
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