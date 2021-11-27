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جديد المحليات > مُختص: جائحة “كورونا” قد تستمر 3 سنوات.. والسلالة الجديدة أكثر انتشاراً وعدوى
27/11/2021   6:58 ص

مُختص: جائحة “كورونا” قد تستمر 3 سنوات.. والسلالة الجديدة أكثر انتشاراً وعدوى

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توقع أستاذ الحساسية والمناعة الدكتور، مجدي بدران، استمرار جائحة “كورونا” عامين أو ثلاثة في ظل تواصل ظهور سلالات جديدة منه في عدة مناطق حول العالم.

وقال بدران، إن سلالة “كورونا” الجديدة التي تم اكتشافها بجنوب إفريقيا أكثر قدرة على الانتشار والعدوى، مبيناً أنه قد يكون لديها القدرة على الهرب من المناعة المُستمدة من التطعيمات والعدوى السابقة.

وأضاف في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن التطعيمات التي تم الحصول عليها لن تمنع العدوى لكنها تقلل الوصول إلى مرحلة حرجة بعد الإصابة أو الضغط على العناية المركزة، مشيراً إلى أن الفيروس ما جاء ليختفي بسرعة، لكنه سيستمر وقد يتحول لفيروس موسمي. وفق “أخبار 24”.

ونصح كل المُطعمين بلقاحات “كورونا” باستمرار أخذ الاحتياطات اللازمة، وبينها ارتداء الكمامات وغسل الأيدي والتباعد الجسدي.

مُختص: جائحة “كورونا” قد تستمر 3 سنوات.. والسلالة الجديدة أكثر انتشاراً وعدوى

جديد المحليات
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