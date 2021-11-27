هل اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة ضد متحور “كورونا” الجديد؟.. “مختص” يوضح

أوضح أستاذ طب المجتمع والوبائيات المساعد الدكتور عبدالله المليباري، مدى فعالية اللقاحات المعتمدة حالياً في المملكة ضد متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”.
وقال الدكتور المليباري خلال مداخلة ببرنامج “نشرة التاسعة” على قناة “الإخبارية”، إن المتحور الجديد أصاب الكثير من الأشخاص في عدة دول مختلفة، الأمر الذي سبب قلقاً عالمياً، مشيراً إلى أن جميع الدول ومنظمة الصحة العالمية تتابع بقلق مستجدات المتحور الجديد من أجل إيجاد لقاح يحد من قدرته على الانتشار والقضاء عليه.
ولفت إلى أن الوضع الوبائي في المملكة ممتاز، وذلك بعد فرض العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من مثل هذه المتحورات، مبيناً أنه لا يمكن الجزم حتى الآن بأن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة ضد متحور كورونا الجديد. وفق “أخبار 24”.
فيديو | أستاذ طب المجمتع والوبائيات المساعد د.عبد الله المليباري: الوضع الوبائي في #المملكة ممتاز ولا نستطيع الجزم حتى الآن بأن اللقاحات فعالة ضد متحور كورونا الجديد #نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/pMmGnNP6bz
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 26, 2021