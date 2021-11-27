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جديد المحليات > هل اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة ضد متحور “كورونا” الجديد؟.. “مختص” يوضح
27/11/2021   6:58 ص

هل اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة ضد متحور “كورونا” الجديد؟.. “مختص” يوضح

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أوضح أستاذ طب المجتمع والوبائيات المساعد الدكتور عبدالله المليباري، مدى فعالية اللقاحات المعتمدة حالياً في المملكة ضد متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”.

وقال الدكتور المليباري خلال مداخلة ببرنامج “نشرة التاسعة” على قناة “الإخبارية”، إن المتحور الجديد أصاب الكثير من الأشخاص في عدة دول مختلفة، الأمر الذي سبب قلقاً عالمياً، مشيراً إلى أن جميع الدول ومنظمة الصحة العالمية تتابع بقلق مستجدات المتحور الجديد من أجل إيجاد لقاح يحد من قدرته على الانتشار والقضاء عليه.

ولفت إلى أن الوضع الوبائي في المملكة ممتاز، وذلك بعد فرض العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من مثل هذه المتحورات، مبيناً أنه لا يمكن الجزم حتى الآن بأن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة ضد متحور كورونا الجديد. وفق “أخبار 24”.

هل اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة ضد متحور “كورونا” الجديد؟.. “مختص” يوضح

جديد المحليات
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