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جديد المحليات > بالفيديو.. كيف يقاضي الموكل المحامي إذا أفشى أسراره وما هي العقوبة؟.. قاضي سابق يُجيب
27/11/2021   6:58 ص

بالفيديو.. كيف يقاضي الموكل المحامي إذا أفشى أسراره وما هي العقوبة؟.. قاضي سابق يُجيب

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كشف المحامي والقاضي السابق الشيخ عبد الكريم الشمري، اليوم (الجمعة)، عن آلية مقاضاة الموكل محاميه في حالة إفشاء أسراره، موضحاً العقوبات التي تنتظر المحامي عند ارتكابه مثل هذه المخالفات.

وأوضح الشمري في مداخلة له مع برنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية، أنه يمكن للموكل مقاضاة المحامي بالتوجه للقنوات الرسمية كالنيابة العامة، أو عن طريق تقديم شكوى بحق المحامي في لجنة تأديب المحامين.

وفيما يتعلّق بالعقوبات، أشار الشمري إلى أنه توجد عقوبات عامة كتوجيه اللوم والإنذار كأي موظف بالدولة، إلى جانب عقوبات خاصة بالمحامين وتتمثّل في الشطب أو إلغاء ترخيص المحاماة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. كيف يقاضي الموكل المحامي إذا أفشى أسراره وما هي العقوبة؟.. قاضي سابق يُجيب

جديد المحليات
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