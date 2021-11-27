ديوان المظالم يقضي بتعويض مالك سيارة سقطت عليها شجرة.. ويحكم له بمبلغ آخر عن الجلسات التي حضرها

قضت إحدى دوائر ديوان المظالم بتعويض مالك سيارة عن نقص قيمتها بعد سقوط شجرة عليها، وثبوت أركان المسؤولية، كما قضت بإلزام الجهة المدعى عليها بمصروفات التقاضي عن كل جلسة.
وتضمن الحكم الإداري مطالبة المدعي بإلزام الجهة المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار التي لحقت بسيارته نتيجة سقوط شجرة عليها وكذلك تعويضه عن حضور جلسات المرافعة أمام الدائرة.
وثبت لدى ديوان المظالم خطأ الجهة بإهمالها ممتلكاتها وعدم المحافظة عليها بسقوط شجرة تابعة لها على سيارة المدعي بنسبة 100% طبقاً لتقرير شعبة الحوادث. وفق “أخبار 24”.
وتأكدت الدائرة من تضرر المدعي من ذلك الخطأ بسبب التلفيات التي لحقت بسيارته ونقص قيمتها بعد الحادث، وألزمت الجهة المدعى عليها بتعويض المدعي الفرق بين قيمة السيارة قبل وبعد الحادث وعن مبلغ 100 ريال عن كل جلسة من جلسات المرافعة لثبوت إقامته في بلد المدعى عليها.