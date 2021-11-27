بالفيديو والصور.. الاتحاد يعود إلى صدارة دوري المحترفين بالفوز على الطائي

نجح فريق الاتحاد في تحقيق الفوز على نظيره الطائي، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل الاتحاد هدفه عن طريق لاعبه البرازيلي رومارينهو دا سيلفا، في الدقيقة (27) بعد تمريرة رائعة من الجانب الأيسر عن طريق حمدان الشمراني، حولها من لمسة واحدة في شباك الطائي.
بهذه النتيجة، عاد فريق الاتحاد إلى صدارة جدول ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 26 نقطة، بينما جاء الطائي في المركز الـ16 والأخير بـ10 نقاط فقط.
أحداث المباراة
بدأت المباراة قوية من جانب الفريقين، حيث شهدت الدقيقة (9) أول فرصة خطيرة في المباراة لصالح فريق الطائي، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لحارس الاتحاد غروهي.
وفي الدقيقة (23) حاول لاعب الاتحاد، البرازيلي إيغور كورنادو، استخدام سـلاح التصويب عن بعد، لكن كرته اصطدمت بدفاع الطائي وخرجت لركلة ركنية.
وتوقف اللعب في الدقيقة (40)، بعد سقوط لاعب الاتحاد حمدان الشمراني مصابا في وسط الملعب، إثر تدخل لاعب الطائي سيفاس ضده، ليعود بعدها اسئناف اللعب عقب تدخل الجهاز الطبي وعلاج الشمراني.
وكاد أن يتسبب مدافع الاتحاد أحمد حجازي في هدف لصالح الطائي مع حلول الدقيقة (44) بعدما أعاد الكرة بالخطأ لحارس مرماه لكن زميله تدخل في إبعاد الكرة لركلة ركنية قبل أن يسددها لاعب الطائي في الشباك. وفق “أخبار 24”.
وسدد لاعب الطائي موسونا ركلة حرة مباشرة في الدقيقة (45) في اتجاه مرمى الاتحاد، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر.
وفي الدقيقة (45+2)، سدد عبد العزيز البيشي ركلة صاروخية بقدمه اليسرى نحو مرمى الطائي، لكنها خرجت بسلام على الحارس.
ودخل فريق الطائي الشوط الثاني بقوة، بعدما شهدت الدقيقة (48) رأسية قريبة لفريق الطائي عن طريق ماليل، ولكنها تمر بجوار المرمى، قبل أن تشهد الدقيقة (50) تمريرة عرضية لفريق الطائي عن طريق نوديلج موسونا ولكن شتتها دفاع الاتحاد بنجاح.
ورد لاعبو الاتحاد على الطائي، في الدقيقة (51) بتسديدة على المرمى عن طريق المحترف البرازيلي إيغور كورونادو، يتصدى لها مارتن لوكوف حارس مرمى الطائي.
وشهدت الدقيقة (59) التبديل الأول لفريق الطائي بنزول حامد فلاته وخروج عبدالعزيز الحربي، والتبديل الثاني بنزول عبد الكريم القحطاني وخروج أسامه الخلف.
فيما شهدت الدقيقة (62) التبديل الأول لفريق الاتحاد بنزول عبدالله الحافظ، وخروج عمر هوساوي، التي تعرض للإصابة، وتوقفت المباراة لعلاجه ولكنه خرج من المباراة.
وفي الدقيقة (68) أجرى المدير الفني لفريق الاتحاد، التبديل الثاني بنزول حازم الزهراني، وخروج حمدان الشهراني بعد تعرضه للإصابة أيضا، قبل أن يجري التبديل الثالث بنزول هنريكي وخروج عبد العزيز البيشي.
وشهدت الدقيقة (73) تسديدة على المرمى خطيرة لفريق الطائي، عن طريق حامد فلاتة، ولكن يحولها دفاع الاتحاد إلى ركلة ركنية. ورد الاتحاد أيضًا بتسديدة عن طريق إيغور كورونادو، ولكنها تمر بعيدا عن المرمى.
وأجرى المدير الفني لفريق الاتحاد، في الدقيقة (80) التبديل الرابع بنزول فهد المولد، وخروج عبدالرجمن العبود، والتبديل الخامس بنزول يوسف نياكت، وخروج رومارينيو.
وشهدت الدقيقة (85) بطاقة صفراء على لاعب فريق الطائي عبد الكريم القحطاني، بعد تدخله على مدافع الاتحاد أحمد حجازي، قبل أن يسدد لاعب الطائي أمير سعيود كرة على نحو المرمى ولكن يشتتها دفاع الاتحاد. وفي الدقيقة (90+1) حصل أمير سعيود على بطاقة صفراء بعد تدخله على إيغور كورونادو لاعب الاتحاد.
هدددددف!⚽️
د27′ الهدف الأول لـ الاتحاد عن طريق رومارينهو
الاتحاد 1 × 0 الطائي#الاتحاد_الطائي#قنوات_SSC pic.twitter.com/F4muwhwT1T
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 27, 2021