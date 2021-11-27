سفارة المملكة في بريتوريا للمواطنين: الوضع الصحي مطمئن ومستقر في جنوب إفريقيا ولا يدعو للقلق

أصدرت سفارة المملكة في بريتوريا، اليوم (السبت)، بيانا أكدت فيه للمواطنين الموجودين في جنوب إفريقيا أن الوضع الصحي هناك مطمئن ومستقر ولا يدعو للقلق، وفقا لما صدر عن السلطات الرسمية هناك، مبينة أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات احترازية جديدة.
وأوضحت أنه نظرًا لإلغاء وإيقاف العديد من خطوط الطيران الدولية لرحلاتها من وإلى جنوب إفريقيا، فإن السفارة تأمل من المواطنين الموجودين هناك تسجيل بياناتهم ووسائل التواصل معهم، وذلك بالتسجيل في موقع وزارة الخارجية، وكذلك عبر البريد الإلكتروني.
ودعت المواطنين الموجودين في جنوب إفريقيا إلى الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية المتبعة هناك، منوهة إلى أنه في حالة حدوث أي طارئ يمكن الاتصال على هاتف الطوارئ بشؤون المواطنين وهاتف السفارة.
وكانت وزارة الخارجية أعلنت أمس (الجمعة)، تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول جنوب إفريقيا، وناميبيا، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، ومملكة ليسوتو، ومملكة إسواتيني، بشأن متابعة الوضع الصحي بعد ظهور سلالة متحورة في عدد من الدول. وفق “أخبار 24”.