تنطلق اليوم (الأحد)، فعالية”Hack” ، أكبر حدث عالمي للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط، وتقام في “واجهة الرياض” إحدى المناطق الترفيهية لموسم الرياض 2021.
وتأتي هذه الفعالية لتكون رافدًا مهمًّا لتحقيق هدف الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بأن يكون هناك مُبرمج من كل 100 سعودي بحلول عام 2030، ويقام هذا الحدث العالمي الذي تستمر فعالياته حتى يوم الثلاثاء المقبل.
وتشمل أقسام الفعالية قسم القمة التنفيذية المخصصة لصفوة الخبراء في الأمن السيبراني، وقسم ورش العمل التقنية، وقاعة الأعمال التي تعرض أبرز خدمات ومنتجات تقنية المعلومات، إضافةً إلى قسم المساحة التفاعلية بهدف بناء العلاقات المهنية ومعرفة أحدث التطورات التقنية وسط وجود العديد من الأنشطة الترفيهية.
كما تحتوي أقسام الفعالية، على قسم تحديات الأمن السيبراني الذي يقدم مجموعة جوائز تصل قيمتها إلى مليون ريال، وهي مقسمة على تحديين: الأول تحدي “التقط العلم” بمنافسة بين أفضل 1000 مشارك، وتحدي منصة مكافآت الثغرات ويستمر 8 ساعات متواصلة، على أن يتم إعلان الفائزين في اليوم الأخير من الفعالية.
وتهدف الفعالية إلى زيادة الوعي بمخاطر الأمن السيبراني، والتصدي لها، وتبادل آخر المستجدات في هذا المجال، وسط حضور أكثر من 200 متحدث ومدرِّب، و200 شركة رائدة وناشئة من حول العالم، الذين يقدمون حلولهم ومنتجاتهم في مجال الأمن السيبرانى . وفق “أخبار 24”.
أبرز الأسماء وأهم الخبراء في مجال الأمن السيبراني .. ينتظرونكم في At Hack 😍
أكبر فعالية للأمن السيبراني بالمنطقة من 28 إلى 30 نوفمبر في #واجهة_الرياض 🌐
للتسجيل المجاني 👇https://t.co/XiM47leGwJ#موسم_الرياض pic.twitter.com/gfUz9px7xJ
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 26, 2021