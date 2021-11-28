بعد تحقيقه ميدالية ذهبية في “الجوجيتسو”.. استقبال حافل للبطل “اليامي” لدى وصوله للمملكة

عاد بطل العالم في رياضة الجوجيتسو، محمد اليامي، مساء أول أمس (الجمعة)، إلى المملكة قادما من واشنطن، وسط استقبال حافل بعد عام من مرافقة ابنه “فهد” الذي يبلغ من العمر 7 أعوام في رحلة علاجية في أمريكا.
وكان في استقبال البطل اليامي بمطار الملك فهد الدولي بالدمام: مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية موفق السنيد، وعدد من المسؤولين، ومجموعة من “ايست جوجيتسو”.
وقدم مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية موفق السنيد، درع وزارة الرياضة للبطل محمد اليامي، كما قدمت إدارة مطار الملك فهد هدايا بهذه المناسبة.
من جانبه، أعرب اليامي عن شكره وتقديره لمسؤولي وزارة الصحة على ما قدموه طيلة تواجده برفقة ابنه بالولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى أنه متواجد الآن للتنسيق مع جهة عمله من أجل الترتيبات النهائية ومن ثم العودة إلى أمريكا لإجراء العملية؛ حيث يتواجد الطفل “فهد” مع والدته في أمريكا. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن البطل اليامي قد حققالميدالية الذهبية في لعبة “الجوجيتسو” القتالية، إحدى رياضات الدفاع عن النفس وذلك أثناء تواجده في الولايات المتحدة لعلاج نجله.