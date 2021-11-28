“الأرصاد”: الأربعاء المقبل أول أيام فصل الشتاء.. وهذه أبرز الملامح المناخية المتوقعة

قال المركز الوطني للأرصاد، إن يوم (الأربعاء) المقبل يعتبر أول أيام فصل الشتاء بالمملكة هذا العام، موضحاً أبرز الملامح المناخية المتوقعة لموسم الشتاء.
وأبان المركز أن معدلات درجات الحرارة السطحية لفصل الشتاء مناخيا (تاريخيا)؛ تتصف بالتدرج الإيجابي، وتكون درجات الحرارة مرتفعة نسبيا على غرب المملكة وباتجاه المناطق الساحلية الجنوبية بامتداد ساحل البحر الأحمر.
وأشار إلى أن مكة المكرمة تتسم بأعلى معدل لدرجة الحرارة العظمى هذا الشتاء، تليها جازان ثم جدة، فيما سيكون أقل معدل لدرجات الحرارة الصغرى في منطقتي الجوف والحدود الشمالية.
وأضاف أن نمط معدلات هطول الأمطار خلال الشتاء يتسم بأمطار على معظم المناطق بشكل متفاوت، حيث يرتفع على شرق ووسط وجنوب شرق المملكة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن التوقعات الفصلية لشتاء هذا العام تشير إلى درجات حرارة سطحية أعلى من المعدل على أغلب
أجزاء المملكة بمقدار يصل إلى درجة واحدة؛ ماعدا في منطقة جازان، وجنوب منطقة الرياض حيث تكون أعلى من المعدل بنصف درجة، وحول المعدل على أجزاء من منطقة نجران.
وتوقع المركز هطول أمطار أعلى من المعدل على مناطق الرياض، وحائل، والحدود الشمالية، وذلك في نهاية فصل الشتاء خلال شهر فبراير،