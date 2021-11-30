“الاتحاد الآسيوي” يصادق على رفع عدد اللاعبين الأجانب المسموح بتسجيلهم في دوري الأبطال

صادق المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على توصية لجنة المسابقات برفع عدد اللاعبين الأجانب المسموح بتسجيلهم في القائمة الأولية لكل فريق في دوري أبطال آسيا اعتبارًا من النسخة المقبلة.
وأوضح الاتحاد أن توصية لجنة المسابقات تنص على استبعاد القاعدة الحالية التي نصت على السماح لكل فريق بإشراك -كحد أعلى- ثلاثة من أي جنسية، ولاعب آسيوي في كل مباراة.
وأضاف الاتحاد، اليوم (الثلاثاء)، أن المقترحات الجديدة لصيغة عدد اللاعبين الأجانب (4+2 أو 5+1 أو 5+2) حظيت بدعم واسع من قبل لجنة المسابقات واللجنة الفنية التابعة لها، مرجحًا إصدار قرار بهذا الشأن مطلع العام المقبل، على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من عام 2023. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن هذه المصادقة ستهيئ المجال أمام تسجيل أي عدد من اللاعبين الأجانب في كل فريق بالاستناد إلى تعليمات تسجيل اللاعبين في الدوري المحلي، مشيرة إلى أنه تم رفع عدد اللاعبين المسموح بتسجيلهم في القائمة الأولية لكل فريق من 30 إلى 35 لاعباً.
كما كشف الاتحاد عن تعديل آخر مرتقب على صعيد مسابقات الأندية، وهو الانتقال من النظام الحالي الذي يجري من فصل الربيع وحتى الخريف، إلى نظام اللعب من فصل الخريف إلى الربيع.