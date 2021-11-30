“حساب المواطن” يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر ديسمبر

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم (الثلاثاء)، صدور نتائج الأهلية للدورة (49)، التي تمثل دفعة شهر ديسمبر 2021.
ودعا البرنامج المستفيدين إلى التحقق من الأهلية، وذلك عبر الدخول إلى البوابة الإلكترونية على الرابط.
يذكر أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين المكتملة طلباتهم منذ انطلاقته حتى شهر نوفمبر الجاري بلغ 107 مليارات ريال، منها أكثر من 892 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة. وفق “أخبار 24”.
صدرت نتائج الأهلية للدورة 49 (شهر ديسمبر 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/UeLnAE9Zye pic.twitter.com/xHcSVr5PWT
— حساب المواطن (@citizenaccount) November 30, 2021