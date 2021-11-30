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جديد المحليات > “حساب المواطن” يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر ديسمبر
30/11/2021   3:34 م

“حساب المواطن” يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر ديسمبر

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أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم (الثلاثاء)، صدور نتائج الأهلية للدورة (49)، التي تمثل دفعة شهر ديسمبر 2021.

ودعا البرنامج المستفيدين إلى التحقق من الأهلية، وذلك عبر الدخول إلى البوابة الإلكترونية على الرابط.

يذكر أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين المكتملة طلباتهم منذ انطلاقته حتى شهر نوفمبر الجاري بلغ 107 مليارات ريال، منها أكثر من 892 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.‏ وفق “أخبار 24”.

“حساب المواطن” يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر ديسمبر

جديد المحليات
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