طبيب أسنان يكشف عن سبب رئيسي لرائحة الفم الكريهة.. وهكذا يمكن التخلص منها

كشف طبيب الأسنان منذر العيسى عن سبب رئيسي لرائحة الفم الكريهة التي تظهر عند الكثير من الأشخاص، وكيف يمكن معالجتها والقضاء عليها.
وقال العيسى خلال لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن السبب الرئيسي لرائحة الفم الكريهة يكمن في البكتيريا، مشيراً إلى أنها تنشأ نتيجة تكون الجير على الأسنان، وتراكم الأكل بين الأسنان واللثة ما يسبب التهاب الأخيرة ويطلق عليه اسم “الجيوب اللثوية”.
ونصح الجميع باستخدام فرشاة الأسنان مرتين يومياً إلى جانب خيط الأسنان للقضاء على البكتيريا والتخلص من رائحة الفم الكريهة، مبيناً أن نسبة تسوس أسنان الأطفال في المملكة تتجاوز الـ95 %. وفق “أخبار 24”.
فيديو | طبيب الأسنان د. منذر العيسى: البكتيريا سبب رئيس لرائحة الفم الكريهة.. ونسبة تسوس أسنان الأطفال في #المملكة تتجاوز 95% #الراصد pic.twitter.com/yCrNtKzM9i
— الراصد (@alraasd) November 30, 2021