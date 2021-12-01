أمر سامٍ بتحديد ليلة الإسناد الزمني لـ”تعداد السعودية 2022″

صدر أمر سام بالموافقة على أن يكون مساء يوم الإثنين – ليلة الثلاثاء 8 شوال 1443هـ الموافق 9 مايو 2022م، هي ليلة الإسناد الزمني للتعداد العام للسكان لعام 1443هـ/ 2022م.
وتضمنت برقية من وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، أن المرحلة الأولى للعد الفعلي للسكان والمساكن تكون في الفترة من سبتمبر 2021م، وحتى نهاية مارس من العام المقبل 2022م، فيما ستبدأ المرحلة الثانية من بداية مايو من العام المقبل 2022، وحتى نهاية أغسطس 2022.
وتقرر تشكيل لجان محلية في بعض مناطق المملكة، تضم عدة جهات حكومية، لتسهيل أعمال العد الفعلي في المنطقة ودعم أعمال مشروع التعداد.
وأعلنت هيئة الإحصاء، أمس (الثلاثاء) إغلاق البوابة الإلكترونية للتقديم للمشاركة في أعمال التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، حيث كان التقديم بدأ في 23 نوفمبر الماضي. وفق “أخبار 24”.
وأتاحت الهيئة العامة للإحصاء الفرصة لحملة الشهادة الثانوية فما فوق للتقديم للتعاون لدعم تنفيذ أعمال التعداد والمشاركة في الأعمال الميدانية، مبينة أنه سيتم الترشيح النهائي للمتقدمين بعد حضور التدريب واجتياز التقييمات التي تضعها الهيئة.