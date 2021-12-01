“الخضيري” يفند ادعاءات احتواء “الهيل” على فوائد صحية جمّة ويحذر من الإفراط فيه

فنّد أستاذ أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، ما جاء في مقطع فيديو متداول يزعم احتواء “الهيل” على العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان.
واعتبر الخضيري أن ثمة مَن يريد كسب الشهرة والمتابعين عبر نشر معلومات طبية مغلوطة، فيختار كل يوم مادة غذائية ويجعلها أفضل الأغذية وتعالج 99% من الأمراض وتدعم المناعة وتمنع العقم وتمد الجسم بالفيتامينات والمعادن، وأكد أن هذه الادعاءات مجرد “سواليف” لا تستند إلى مصادر علمية.
وبخصوص الهيل، فقال إنه فقير بالمواد الغذائية ومليء بالنكهات والزيوت المتطايرة المتبخرة، ويجب أن يُؤخذ بكمية قليلة كنكهة وتحسين طعم فقط، محذراً من أن زيادته تسبب تهيّج القولون العصبي واضطرابًا هضميًا وانتفاخات، وقد يؤثر على الخلايا الطلائية المبطنة للمعدة والأمعاء؛ ما قد يسبب تهيجًا ومشاكل بالجهاز الهضمي. وفق “أخبار 24”.