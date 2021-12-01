“الصحة”: رصد إصابة بالسلالة المتحورة “أوميكرون” لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة أوميكرون “omicron” من الفيروس في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا، وتم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.
وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي استمراراً لجهود الوزارة وهيئة الصحة العامة “وقاية” في التقصي والتعامل مع الوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد -19) والسلالات المتحورة بشكل مستمر، وإجراءات فحص التسلسل الجيني للفيروس وجهود الجهات الوطنية في مكافحة الجائحة ومنها إجراءات مراقبة المنافذ. وفق “أخبار 24”.
وشدّد المصدر على ضرورة مسارعة جميع أفراد المجتمع باستكمال تلقي جرعات اللقاح، والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع.