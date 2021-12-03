عبر الدبلوم العالي المسائي..”التعليم” تتيح لمعلمي ومعلمات 3 تخصصات التدريس في تخصصات أخرى

أعلنت وزارة التعليم، البدء في تلقي طلبات المعلمين والمعلمات الراغبين في الدراسة ضمن برنامج الدبلوم العالي المسائي لتخصصات التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية في جميع المراحل.
وقالت الوزارة إن البرنامج يهدف لإتاحة الفرصة للمعلمين والمعلمات للتدريس في تخصصات أخرى عبر مجموعة من برامج الدبلوم العالي، مشيرة إلى أنه بعد إتمام البرنامج سيتم تصنيف المعلمين في تخصصين.
وأبانت في تعميم لجميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، أن هذه الخطوة تأتي في إطار المشروع العام للاستثمار الأمثل للكوادر، لافتة إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج سيتم تطبيقها اعتباراً من بداية الفصل الثاني من هذا العام.
وأوضحت أنه سيتم إكساب المعلمين والمعلمات المهارات والمعارف اللازمة التي تؤهلهم للتدريس في تخصصاتهم الجديدة مع المحافظة على تميزهم في تخصصاتهم السابقة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن البرامج المعتمدة تشمل: المهارات الرقمية، واللغة الإنجليزية، والعلوم، والرياضيات، والتفكير الناقد، والتربية البدنية والدفاع عن النفس، بالإضافة إلى المهارات الحياتية، والفنون، ومبادئ الإدارة، والتسويق.
ووجهت الوزارة جميع الإدارات التعليمية، بإبلاغ منسوبيها من شاغلي التخصصات المعنية، ورفع ترشيحاتهم عبر الخدمة الذاتية في نظام “فارس” وفق الإجراءات والخطة الزمنية المحددة.