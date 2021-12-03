عقدت اللجنة المعنية باتخاذ كامل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس “كورونا”، اجتماعاً برئاسة معالي وزير الصحة فهد الجلاجل، ومشاركة 25 جهة حكومية، وذلك لمتابعة مستجدات جائحة فيروس “كورونا”.
وجرى خلال الاجتماع مراجعة وتقييم الوضع الراهن بشأن السلالة المتحورة الجديدة “أوميكرون” و أعمال التقصي وإجراءات فحص التسلسل الجيني.
واستعرض الاجتماع جهود كل الجهات الوطنية في مكافحة الجائحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للتصدي للفيروس، وأكد ضرورة تكثيف الجهود للتعامل مع مستجدات الوضع الوبائي، والإشراف على التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة. وفق “أخبار 24”.
وشددت اللجنة على ضرورة مسارعة كل أفراد المجتمع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأن يلتزم القادمون من خارج المملكة بالتعليمات المتعلقة بالحجر الصحي واجراء الفحوصات الخاصة بالفيروس في مواعيدها وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة الجميع.