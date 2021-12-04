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جديد المحليات > خالد الفيصل يستقبل الرئيس الفرنسي “ماكرون” لدى وصوله جدة
04/12/2021   1:36 م

خالد الفيصل يستقبل الرئيس الفرنسي “ماكرون” لدى وصوله جدة

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم (السبت)، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدى وصوله إلى جدة.

ومن المقرر أن يلتقي ماكرون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لبحث العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويقوم ماكرون بجولة خليجية تشمل كلاً من المملكة والإمارات وقطر.

خالد الفيصل يستقبل الرئيس الفرنسي "ماكرون"

خالد الفيصل يستقبل الرئيس الفرنسي "ماكرون"

خالد الفيصل يستقبل الرئيس الفرنسي "ماكرون"

وفق “أخبار 24”.

خالد الفيصل يستقبل الرئيس الفرنسي “ماكرون” لدى وصوله جدة

جديد المحليات
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