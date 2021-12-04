خالد الفيصل يستقبل الرئيس الفرنسي “ماكرون” لدى وصوله جدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم (السبت)، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدى وصوله إلى جدة.
ومن المقرر أن يلتقي ماكرون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لبحث العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويقوم ماكرون بجولة خليجية تشمل كلاً من المملكة والإمارات وقطر.
فيديو | خالد الفيصل يستقبل الرئيس الفرنسي لدى وصوله إلى جدة #ماكرون_في_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/0PAnFdLC1c
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 4, 2021
وفق “أخبار 24”.