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جديد المحليات > المملكة توقع مع فرنسا مذكرة تفاهم في المجالات الثقافية واتفاقية بمجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي
04/12/2021   10:35 م

المملكة توقع مع فرنسا مذكرة تفاهم في المجالات الثقافية واتفاقية بمجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

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وقعت المملكة مع فرنسا، اليوم (السبت)، مذكرة تفاهم في المجالات الثقافية، واتفاقية تعاون مشترك في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وذلك في إطار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة.

وأبرم وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، مع نظيرته الفرنسية روزلين باشلو، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتبادل الثقافي في قطاعات ثقافية متعددة، تتضمن فنون العمارة والتصميم، والتراث، والإنتاج الثقافي السمعي البصري، والفنون البصرية، وفنون الأداء، والأفلام، والأدب، إضافة إلى تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة في مختلف المجالات الثقافية.

وتضمنت المذكرة التعاون والتنسيق بين الطرفين بشأن الأنظمة والتنظيمات والسياسات ذات العلاقة بالجانب الثقافي، وتنمية التعاون في المشاريع المتعلقة بالمحافظة على التراث السعودي بجميع أنواعه، إلى جانب العمل على تعزيز التعاون بين الفنانين والمؤسسات الثقافية، وزيادة مشاركة الفنانين السعوديين والفرنسيين في برامج الإقامة في كلا البلدين. وفق “أخبار 24”.

كما وقّع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء، محمد التميمي، مع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية فيليب بابتيست، اتفاقية تعاون مشترك في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير إطار للتعاون في الأنشطة الفضائية في الاستخدامات السلمية للفضاء، وتسهيل تبادل المعلومات، والتقنيات، والإسهام في بناء القدرات والكفاءات، وتنظيم الزيارات واللقاءات المتبادلة، وعقد الدورات التدريبية وورش العمل المتخصّصة.

المملكة توقع مع فرنسا مذكرة تفاهم في المجالات الثقافية واتفاقية بمجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

جديد المحليات
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