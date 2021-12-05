5 فوائد غير متوقعة للكاكاو تغير من طريقة حياتك

نستمتع جميعًا بتناول الشوكولاتة من وقت لآخر، وصنع مشروب الكاكاو الدافئ، لكن القليل يدركون الفوائد الصحية التي من الممكن أن يوفرها نبات “الكاكاو” الذي يدخل في صناعة الشوكولاتة للجسم.
الكاكاو مسحوق يُصنع من طحن نبات الكاكاو ثم إزالة الدهون منها، وأول من عرفه هم قبائل المايا، وانتقل بعدها إلى أوروبا، التي استخدمته كدواء في البداية.
فوائد الكاكاو
في هذا التقرير نقدم لك مجموعة من الفوائد الصحية للكاكاو، بحسب ما نشره موقع “برايت سايد”، والتي قد تغير نظامك اليومي، بطرق غير متوقعة.
1. فائدة نسائية عظيمة
يمكن للكاكاو الساخن أن يخفف الآلام المتعلقة بتقلصات الدورة الشهرية، وعن طريق مواد طبيعية، ويمكنك تقليل تلك الآلام أيضًا بتناول بعض الشوكولاتة الداكنة، الخالية من السكر. وفق “أخبار 24”.
ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل إذا كانت المرأة تعاني من بعض الآلام في مناطق الوركين والفخذين والبطن، فإن المغنسيوم الموجود في الشوكولاتة، سيكون حلًا سريعًا لتسكين الآلام.
2. يقلل فرص الإصابة بالسمنة
هناك مفاجأة للكثيرين، وهي أن الكاكاو لا يسبب زيادة الوزن -على عكس المتوقع- لكن استهلاك الكميات المعتدلة ستساعدك على التحكم في وزنك.
ويحتوي الكاكاو على مواد دهنية منخفضة وسكر منخفض، ويجعلك تشعر بالشبع، وهو الحل الصحي لفقدان الوزن، ويعد علاجًا طبيعيًا.
3. مساعدة المصابين بالربو والحساسية
يمكن للجرعات الخفيفة من الكاكاو أن تكون مهدئة للحساسية ومضادة للربو؛ لاحتوائه على مواد مهدئة للممرات الهوائية في رئتيك، كما يقي من سرطان الرئة، ويساعد المسالك الهوائية على الاسترخاء، وله خصائص مضادة للالتهابات.
4. يحسن المناعة
يعتبر الكاكاو رائعًا لتعزيز المناعة؛ لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة تعزز تدفق الدم ومركبات الفلافونول، وتجعل أمعاءك أكثر صحة، كما تشعرك بتوتر أقل، ما يساعد في خفض ضغط الدم ومنع تجلط الدم وتقليل الالتهاب.
5- صحة الأسنان والجلد
يعد الكاكاو رائعًا لحماية اللثة من التسوس، لاحتوائه على مادة البوليفينول التي تساعد في محاربة الحمض الذي يغزو مينا الأسنان (المادة البيضاء التي تغطي الأسنان).
لا يساعد الكاكاو فقط في الحفاظ على صحة أسنانك ، ولكنه مفيد أيضًا لبشرتك، ربما كنت تعتقد أن الشوكولاتة تسبب حب الشباب، لكن هذه خرافة، وفي الواقع يمكن أن يفيد بشرتك بالفعل، ويحميك من أشعة الشمس والترطيب لبشرتك.