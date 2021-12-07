توقيع 13 مذكرة تفاهم بين شركات سعودية وعمانية بقيمة 30 مليار دولار

وقّعت مجموعة من الشركات السعودية وعدد من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص 13 مذكرة تفاهم بقيمة استثمارات تبلغ 30 مليار دولار.
وتهدف هذه المذكرات، التي جاءت على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى سلطنة عُمان، إلى تعزيز الاستثمارات والعمل المُشترك في مشروعات ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة في عدة مجالات، شملت الطاقة والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والتطوير العقاري، والسياحة، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات والتقنية المالية، بالإضافة إلى عدد من الاستثمارات النوعية في منطقة الدقم.وفق “أخبار 24”.
وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح بهذه المناسبة، إن المملكة وسلطنة عمان تزخران بفرص استثمارية واعدةٍ، توفر أرضية خصبة لإقامة شراكاتٍ استثمارية متنوعة بين قطاعي الأعمال السعودي والعماني، مشيراً إلى أن توقيع مذكرات التفاهم ستعمل على تعزيز الاستثمارات بما ينعكس على تطور الخدمات وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، ورؤية عمان 2040.