بالفيديو.. “أمن الدولة” يحيي مسيرة أحد القادة السابقين لقوات الطوارئ

أحيت رئاسة أمن الدولة مسيرة القائد السابق لقوات الطوارئ الخاصة المكلف، اللواء محمد بن عيسى رشيد الراشد.
وأشارت الرئاسة إلى أن اللواء الراحل كان قائداً أمنياً وإدارياً، أدى عمله بكل إخلاص وتفان للحفاظ على أمن الوطن.
مسيرته في سطور:
عام 1387هـ تخرج في كلية قوى الأمن الداخلي، وعين برتبة ملازم، ونقل بعدها من الكلية إلى إدارة التموين.
في الأول من ذي القعدة عام 1399هـ كلف قائداً لقوات الطوارئ الخاصة، واستمر في منصبه حتى الـ30 من شهر رجب عام 1401هـ. وفق “أخبار 24”.
عام 1403هـ حصل على ميدالية التقدير العسكري من الدرجة الأولى.
عام 1404هـ حصل على وسام الملك فيصل من الدرجة الرابعة.
عام 1412هـ حصل على نوط الخدمة للمرة الرابعة.
عام 1414هـ نقل من قوات الطوارئ الخاصة إلى قوات أمن المنشآت كمساعد لقائدها.
أحيل للتقاعد في الـ 25 من شهر جمادى الثاني عام 1417هـ، وتوفي عام 1418هـ.
نتذكر اليوم #مسيرة_قائد أمني وإداري، عمل بكل إخلاص وتفانٍ للحفاظ على أمن الوطن، اللواء محمد بن عيسى رشيد الراشد -رحمه الله-، قائد قوات الطوارئ الخاصة المكلف (١٣٩٩هـ – ١٤٠١هـ). pic.twitter.com/AMdGkufxL9
— رئاسة أمن الدولة (@pss_ar) December 6, 2021