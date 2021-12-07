تزامناً مع جولة ولي العهد.. فيديو لزيارة تاريخية للسلطان قابوس للمملكة عام 1971

أظهر مقطع فيديو جانباً من زيارة تاريخية لسلطان عمان، قابوس بن سعيد للمملكة في شهر ديسمبر من عام 1971م، في عهد الملك فيصل، حيث كان في استقباله الملك خالد الذي كان ولياً للعهد حينذاك.
وبين الفيديو لحظة وصول السلطان قابوس إلى المملكة، ولقائه بعدد من الأمراء بينهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي كان أميراً للرياض آنذاك، فيما كان الملك فيصل متواجداً لتوديعه لحظة صعوده إلى طائرته لمغادرة المملكة.
ويأتي نشر الفيديو للزيارة التاريخية تزامناً مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لسلطنة عمان أمس (الإثنين)، ضمن جولة رسمية لدول مجلس التعاون الخليجي.
في هذا الفديو صادف ان هذه الزيارة
للسلطان قابوس بن سعيد كانت في
شهر ديسمبر 1971 وفــي استقباله#الملك_فيصل #الملك_خالد رحمهم الله
و سيدي #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز
أمـير #الرياض حينها ..#محمد_بن_سلمان_ضيف_عمان #ولي_العهد_في_عمان 🇸🇦🇴🇲 pic.twitter.com/pf8GbePueW
— صور آل سعود (@alsaud1ksa) December 6, 2021
وفق “أخبار 24”.