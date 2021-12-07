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جديد المحليات > تزامناً مع جولة ولي العهد.. فيديو لزيارة تاريخية للسلطان قابوس للمملكة عام 1971
07/12/2021   8:43 ص

تزامناً مع جولة ولي العهد.. فيديو لزيارة تاريخية للسلطان قابوس للمملكة عام 1971

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أظهر مقطع فيديو جانباً من زيارة تاريخية لسلطان عمان، قابوس بن سعيد للمملكة في شهر ديسمبر من عام 1971م، في عهد الملك فيصل، حيث كان في استقباله الملك خالد الذي كان ولياً للعهد حينذاك.

وبين الفيديو لحظة وصول السلطان قابوس إلى المملكة، ولقائه بعدد من الأمراء بينهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي كان أميراً للرياض آنذاك، فيما كان الملك فيصل متواجداً لتوديعه لحظة صعوده إلى طائرته لمغادرة المملكة.

ويأتي نشر الفيديو للزيارة التاريخية تزامناً مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لسلطنة عمان أمس (الإثنين)، ضمن جولة رسمية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وفق “أخبار 24”.

تزامناً مع جولة ولي العهد.. فيديو لزيارة تاريخية للسلطان قابوس للمملكة عام 1971

جديد المحليات
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