سلطان عمان يمنح ولي العهد وسام عمان المدني من الدرجة الأولى

منح سلطان عمان هيثم بن طارق، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى.
ويعد هذا الوسام هو أحد أرفع الأوسمة العُمانية، التي تمنح لملوك ورؤساء الدول وأولياء العهد ورؤساء الحكومات الذين ترتبط دولهم بعلاقات متميّزة مع سلطنة عُمان.
وأقام السلطان “هيثم بن طارق” في قصر العلم العامر، ظهر اليوم (الثلاثاء)، مأدبة غداء رسمية تكريمًا لولي العهد بمناسبة زيارته للسلطنة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن ولي العهد وسلطان عمان عقدا، اليوم، جلسة مباحثاتٍ رسميَّة بقصر العلم العامر في العاصمة العُمانية مسقط.