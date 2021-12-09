يستكمل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، جولاته الخليجية بزيارة رسمية يجريها، اليوم (الخميس) إلى البحرين، تليها زيارة أخرى إلى الكويت يوم غد (الجمعة).
وأعلن الديوان الملكي في البحرين أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سيكون في مقدمة مستقبلي ولي العهد فور وصوله إلى بلاده.
وأضاف أن ولي العهد سيجري مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة مباحثات تتناول العلاقات التي تجمع بين البلدين، بجانب تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.
ومن جتهه، أعلن رئيس ديوان ولي العهد الكويتي، الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، أن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سيستقبل الأمير محمد بن سلمان يوم غد. وفق “أخبار 24”.
وستشهد زيارة ولي العهد إلى الكويت مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين، بما يحقق تطلعاتهما وآمالهما المشتركة.