نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > وزير الخارجية: ندعم مصر والسودان في قضية سد النهضة.. ونؤكد على ضرورة منع إيران من امتلاك سـلاح نووي
16/12/2021   6:19 م

وزير الخارجية: ندعم مصر والسودان في قضية سد النهضة.. ونؤكد على ضرورة منع إيران من امتلاك سـلاح نووي

+ = -
560

أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، دعم ومساندة المملكة لمصر والسودان فيما يخص قضية سد النهضة، مبينًا أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة، اليوم (الخميس)، أن مباحثاته مع نظيره المصري تطرقت للدور الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة ودعمها للميليشيات في عدد من الدول.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الهادفة لمنع إيران من امتلاك سـلاح نووي، وإخلاء منطقة الشرق من أسلحة الدمار الشامل. وفق “أخبار 24”.

وثمّن وزير الخارجية موقف مصر الرافض لكل ما تتعرض له المملكة من هجمات إرهابية تجاه المناطق المدنية، والبنى التحتية من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، داعيًا إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال مواجهة الإرهاب والتطرف.

وزير الخارجية: ندعم مصر والسودان في قضية سد النهضة.. ونؤكد على ضرورة منع إيران من امتلاك سـلاح نووي

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885189748.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.