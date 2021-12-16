“أبشر”: مزاد اللوحات الإلكتروني الثاني يحقق أكثر من 350 ألف ريال في الساعات الأولى

أعلنت منصة أبشر، اليوم (الخميس)، حصيلة مزايدات الساعات الأولى من إطلاق مزاد اللوحات الإلكتروني الثاني عبر المنصة.
وأوضحت أن المزاد حقق في الساعات الأولى من إطلاقه أكثر من 80 مزايدة بقيمة تجاوزت أكثر من 350 ألف ريال.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد أطلقت خدمة مزاد اللوحات عبر “أبشر”، وذلك لتمكين الراغبين في اقتناء اللوحات المميزة من المزايدة عليها إلكترونيًا، وذلك على لوحات “خصوصي، نقل خاص، دراجة نارية”، وإنهاء جميع الإجراءات بعد الفوز في المزاد من خلال المنصة. وفق “أخبار 24”.
ويمكن الاشتراك في المزاد واستعراض اللوحات المميزة عبر الرابط.