استشاري يُحذر من إعلانات جراحات التجميل.. وينصح بالتأكد من 3 عوامل

حذر استشاري جراحة التجميل، الدكتور محمد القحطاني، من الانخداع بالإعلانات التي تظهر بشكل دائم لإجراء عمليات نحت الجسم وشفط الدهون بأسعار مُخفضة.
وقال القحطاني في مداخلة مع برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إنه يجب التأكد من 3 أمور قبل الخضوع لتلك العمليات؛ هي تخصص الطبيب بهذه العمليات، وكذلك الطاقم الطبي المعاون له، ثم مراجعة تخصص المستشفى.
ونوه إلى أن مراجعة تلك العوامل مهم حتى يحدث اطمئنان بوجود تعامل صحيح مع أي مستجدات طبية تحدث خلال العملية، مبيناً أن عمليات التجميل تحتمل حدوث مضاعفات جراحية مثل بقية التخصصات الأخرى. وفق “أخبار 24”.
فيديو | استشاري جراحة التجميل لـ #نشرة_النهار:
قبل إجراء عمليات نحت الجسم وشفط الدهون يجب التأكد من تخصص الطبيب والطاقم الطبي ليكون مؤهلا لمثل هذه العمليات #الإخبارية pic.twitter.com/UW26iKPHgL
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2021