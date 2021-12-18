إجراء عملية قسطرة باستخدام تقنية جديدة لأول مرة بالمملكة.. واستشاري يوضح مميزاتها

أجرى فريق طبي، عملية قسطرة لأحد المرضى من خلال تقنية جديدة يُجرى استخدامها لأول مرة في المملكة.
وأوضح استشاري أمراض القلب والقسطرة، الدكتور محمد بالغيث، أن الشركات المصنعة تتوصل إلى تقنيات جديدة دائماً، مبيناً أن المراكز القلبية في المملكة تُعتبر رائدة بهذا المجال في الشرق الأوسط.
وأضاف بالغيث خلال مداخلة مع برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أن التقنية الجديدة لها عدة مميزات فهي تناسب فئة كبار السن خاصة عندما يكون حجم الشريان الموجود بالفخذ قصيراً، أو في حالات التعرجات. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن هذا الصمام يمنع التهريب بعد تركيبه، ويحدث استقرارًا أثناء زراعته دون أن يتحرك كثيراً مقارنة بالصمامات الأخرى.
فيديو | إجراء عملية قسطرة باستخدام تقنية جديدة للمرة الأولى في المملكة.. واستشاري أمراض القلب والقسطرة لـ #برنامج_120: الصمام الجديد من التقنيات الجديدة والمتميزة على مستوى الطب الحديث#الإخبارية pic.twitter.com/emG5qietYn
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2021