الكشف عن تفاصيل جديدة في صفقة انتقال “حمدالله” إلى الاتحاد

كشفت تقارير صحفية، أن المغربي عبد الرزاق حمدالله الذي أعلن نادي الاتحاد التوقيع معه لمدة موسم ونصف الموسم أمس الأول، مازال مثبتًا في كشوفات النصر.
ورفض حمدالله طلب فسخ العقد من طرف إدارة النصر نوفمبر الماضي وفقًا لـ” الرياضية”، مؤكدًا رغبته في استكمال عقده حتى نهاية الموسم الجاري.
وأوضحت أن إدارة النصر ستخاطب إدارة نادي الاتحاد رسميًّا بشأن دخولها في المسؤولية التضامنية التكافلية، ففي حال عدم دفع المغربي عبد الرزاق حمد الله المبلغ لإدارة النصر فإن إدارة الاتحاد هي من ستتحمل قيمة المبلغ.
وأشارت إلى أن إدارة الاتحاد لم توقع مع حمد الله إلا بعد اطلاعها الكامل على مسوغات قانونية سليمة، حيث اشترطت وجود خطاب فسخ عقد نادي النصر مع اللاعب قبل التوقيع وهو ما تم بالفعل وأصبح موقفها القانوني سليمًا وفقًا للرواية الاتحادية.
ومن جانبه، أبدى حمدالله مرونة كبيرة ووافق على شروط الاتحاد، حيث وافق على التوقيع بالرواتب الشهرية والمقدرة بنحو 6 ملايين ونصف، ومن ثم التفاهم على مقدم العقد في وقت لاحق رغبة من اللاعب في الانضمام إلى الفريق، إضافة إلى عدم وجود أي عمولة لوكيل أعماله، حيث لم تستغرق المفاوضات بين الاتحاديين واللاعب سوى ساعات قليلة.
وفي سياق متصل، أكد عبدالرحيم حمدالله، شقيق ووكيل أعمال عبدالرزاق، أن موكله يعد لاعبًا حرًا استنادًا إلى رسالة بريد إلكتروني رسمية تلقاها اللاعب قبل 15 يومًا كان عنوانها تم إلغاء العقد رسميًّا بخلاف مضمونها.
وأضاف، أن شقيقه تلقى رسالة من نادي النصر جاء خلالها: “من الآن أنت خارج حساباتنا ونطلب منك دفع 20 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في العقد المبرم بين الطرفين، وهذه الرسالة لم تكن من المحامي الإسباني الشهير لوكا بل من محامي النادي لا يحضرني اسمه”.
وتابع: “أخي وقّع للاتحاد بموجب هذه الرسالة، التي تعد فسخ عقد رسمي من طرف واحد وهو نادي النصر، والآن التوقيع سليم مائة في المائة، بل إن محامي عبدالرزاق، الإنجليزي رد على رسالة النصر حينها برفض فسخ العقد، مشيرًا إلى أن خطوة النادي غير صحيحة قانونيًا”.
وأكمل: “بعد إعلان الاتحاد التعاقد مع أخي لم نتلق حتى الآن أي بريد إلكتروني أو خطاب رسمي من النصر، فنحن نعد أخي لاعبًا حرًا من دون نادٍ، وفي صدد تقديم شكوى رسمية على النصر في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، نطلب فيها تعويضًا ماديًا إضافة إلى متأخرات أخي التي من الموسم الماضي ورواتبه المتبقية لدى النادي”.
وأتم تصريحاته: “حمدالله سيصل إلى السعودية بعد غدٍ للانضمام رسميًّا إلى تدريبات فريق الاتحاد، فريقه الجديد، قبل المشاركة الرسمية في يناير المقبل”.