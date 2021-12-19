محترف الاتفاق”مبولحي” يفوز بجائزة “القفاز الذهبي” في كأس العرب

حصل حارس الاتفاق، الجزائري رايس مبولحي على جائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس مرمى في كأس العرب قطر 2021، بعدما ساهم في تتويج منتخب بلاده بكأس العرب.
وحقق المنتخب الجزائري لقب كأس العرب لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره التونسي بنتيجة هدفين دون رد.
وسيطر منتخب الجزائر على الجوائز الفردية لبطولة كأس العرب قطر 2021، حيث فاز ياسين إبراهيمي بالكرة الذهبية، كما فاز بالكرة الفضية مواطنه يوسف بلايلي.وفق “أخبار 24”.
وحقق لاعب الزمالك المصري، التونسي سيف الدين الجزيري جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في البطولة، متفوقا على صاحب المركز الثاني الجزائري ياسين إبراهيمي.