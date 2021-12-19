نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > محترف الاتفاق”مبولحي” يفوز بجائزة “القفاز الذهبي” في كأس العرب
19/12/2021   8:39 ص

محترف الاتفاق”مبولحي” يفوز بجائزة “القفاز الذهبي” في كأس العرب

+ = -
1002

حصل حارس الاتفاق، الجزائري رايس مبولحي على جائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس مرمى في كأس العرب قطر 2021، بعدما ساهم في تتويج منتخب بلاده بكأس العرب.

وحقق المنتخب الجزائري لقب كأس العرب لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره التونسي بنتيجة هدفين دون رد.

وسيطر منتخب الجزائر على الجوائز الفردية لبطولة كأس العرب قطر 2021، حيث فاز ياسين إبراهيمي بالكرة الذهبية، كما فاز بالكرة الفضية مواطنه يوسف بلايلي.وفق “أخبار 24”.

وحقق لاعب الزمالك المصري، التونسي سيف الدين الجزيري جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في البطولة، متفوقا على صاحب المركز الثاني الجزائري ياسين إبراهيمي.

محترف الاتفاق”مبولحي” يفوز بجائزة “القفاز الذهبي” في كأس العرب

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885190035.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.