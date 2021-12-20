بحضور السفير الصيني.. تخريج الدفعة الأولى من الدبلوم المهني للغة الصينية بجامعة الملك عبدالعزيز

احتفت جامعة الملك عبدالعزيز، بتخريج الدفعة الأولى من خريجي برنامج الدبلوم المهني في اللغة الصينية، وذلك بحضور السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ.
وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم الحياني، أن البرنامج مدته عامان، وهو أول دبلوم مهني على مستوى المملكة يهدف إلى تأهيل الكوادر السعودية لغويًا ومعرفيًا في اللغة الصينية لأغراض مهنية، حيث يُمكّن الطلاب من إتقان اللغة الصينية لمستوى متقدم (HSK4).
وأضاف أن البرنامج يساعد أيضاً في تنمية المهارات اللغوية والمعرفة بالثقافة الصينية، وتطوير مهارات التحدث والاستماع والقراءة والكتابة التي تؤهلهم للعمل في المجالات المتعددة التي تتطلب استخدام اللغة الصينية.
من جانبه، استعرض مدير مركز تبادل العلوم والثقافة، الدكتور مهند عابد، جهود المركز في تعليم اللغة الصينية من خلال عقد الدورات التدريبية وورش العمل، من خلال توفير البيئة التعليمية المناسبة المتضمنة للفصول الدراسية الملائمة والمناهج الدراسية المعتمدة وأعضاء هيئة التدريس المعتمدين. وفق “أخبار 24”.