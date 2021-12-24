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24/12/2021   11:32 ص

أخصائي يُفسر سبب شعور البعض بالصداع في البرد أو عند تناول أشياء باردة

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فسر أخصائي في طب الأعصاب، سبب شعور بعض الأشخاص بالصداع عند انخفاض درجات الحرارة بصورة حادة، وكذلك في حال تناول أشياء باردة.

وقال الأخصائي والطبيب الروسي ألكسندر بوديك، إن الشعور بالصداع عند انخفاض درجات الحرارة أو حدوث تقلبات بالضغط الجوي أو الخروج بالجو البارد يرتبط بحساسية المستقبلات الموجودة في الجلد.

وأضاف بوديك وفقاً لـ”نوفوستي” الروسية، أن الصداع في تلك الحالات هو رد فعل الجسم على تغير درجة الحرارة خاصة وأن المستقبلات تنتشر بجميع أنحاء فروة الرأس، ومن ثم تتهيج جداً مع زيادة حساسيتها بسبب البرد. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن الصداع الناتج عن البرد لا يشكل أي حالة مرضية، ويمكن للشخص أن يتجنب هذا الأمر من خلال وضع غطاء على الرأس، موضحاً أن شعور البعض بالصداع عند تناول شيء بارد يكون بسبب تهيج النهايات الحساسة في تجويف الفم.

أخصائي يُفسر سبب شعور البعض بالصداع في البرد أو عند تناول أشياء باردة

طب وتداوي
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