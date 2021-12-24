نصح استشاري الطب النفسي، طارق الحبيب، المرأة بالحرص على عدم الحمل في أول سنة زواج من أجل إعطاء نفسها فرصة لفهم الطرف الآخر وتقليل فرص الطلاق السريع.
وأوضح الحبيب، أن تأجيل الحمل في أول سنة زواج يُساهم بتجنب الآثار النفسية السلبية التي قد تؤثر على علاقة المرأة بزوجها أثناء فترة الحمل لإصابتها بنوع من الاكتئاب.
وبيّن خلال إحدى حلقات برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه يجب على الزوجين في حال اتفاقهما على الطلاق إشراك الأطفال في عملية الطلاق؛ لأن أثر الطلاق عند الأطفال يكون أكبر. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن الأزواج غير الناضجين يعودون مرة أخرى لبعضهم إذا وقع الطلاق كون الانفصال يتم بينهما بشكل سريع وانفعالي، لكن الأزواج الناضجين في العادة لا يعودون.
بروفسور #طارق_الحبيب:
أنصح المرأة بعدم الحمل في أول سنة زواج لإعطاء فرصة لفهم الطرف الآخر، ولتجنب الآثار النفسية السلبية التي قد تؤثر على علاقتها بزوجها أثناء فترة الحمل @Talhabeeb#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Yn5Src6DrO
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 23, 2021
بروفسور #طارق_الحبيب:
الأزواج الغير ناضجين يعودون مرة أخرى لبعضهم إذا وقع الطلاق؛ لكن الأزواج الناضجين في العادة لا يعودون@Talhabeeb#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/bFyJ5I0SrO
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 23, 2021
بروفسور #طارق_الحبيب:
إذا قرر الزوجين الطلاق فيجب عليهما إشراك الأطفال في عملية الطلاق؛ لأن أثر الطلاق عند الأطفال يكون أكبر@Talhabeeb#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/wjH3If0gGG
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 23, 2021