نصح استشاري الطب النفسي، طارق الحبيب، المرأة بالحرص على عدم الحمل في أول سنة زواج من أجل إعطاء نفسها فرصة لفهم الطرف الآخر وتقليل فرص الطلاق السريع.

وأوضح الحبيب، أن تأجيل الحمل في أول سنة زواج يُساهم بتجنب الآثار النفسية السلبية التي قد تؤثر على علاقة المرأة بزوجها أثناء فترة الحمل لإصابتها بنوع من الاكتئاب.

وبيّن خلال إحدى حلقات برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه يجب على الزوجين في حال اتفاقهما على الطلاق إشراك الأطفال في عملية الطلاق؛ لأن أثر الطلاق عند الأطفال يكون أكبر. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن الأزواج غير الناضجين يعودون مرة أخرى لبعضهم إذا وقع الطلاق كون الانفصال يتم بينهما بشكل سريع وانفعالي، لكن الأزواج الناضجين في العادة لا يعودون.