تهدف لرصد كامل لمراحل المشاريع.. “الهيئة العامة للعقار” تتخذ خطوات لتطوير القطاع

أعلنت الهيئة العامة للعقار أمس (الخميس)، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “روشن” العقارية، بهدف زيادة التعاون بين الطرفين لتطوير القطاع العقاري، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ورؤية المملكة 2030 ذات العلاقة.
وتهدف تلك الخطوة إلى بناء نموذج للعاملين في القطاع العقاري والمشاريع العقارية بما يخدم المستفيدين، إلى جانب رصد كامل مراحل المشاريع العقارية بدءاً بالتملك وإدراجها في السجل العقاري مروراً بمتطلبات التطوير، ووصولاً إلى مراحل تسليم الوحدة العقارية للمالك الجديد، واستدامة وإدارة الأصول والمرافق.
وتشمل أهداف توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين، إيجاد الممكنات والحلول التي من شأنها تعزيز موثوقية الملكية العقارية، وتسهيل الأعمال في القطاع العقاري؛ لجعل القطاع حيوياً وجاذباً للاستثمار. وفق “أخبار 24”.