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جديد المناطق > بالفيديو.. مواطن يعمل منذ نصف قرن في مجال صيانة مكائن الخياطة بالطائف
25/12/2021   5:06 م

بالفيديو.. مواطن يعمل منذ نصف قرن في مجال صيانة مكائن الخياطة بالطائف

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استعرض تقرير مصور، جانباً من تفاصيل عمل أسرة، لما يقرب من الـ100 عام،  في مجال بيع وصيانة مكائن الخياطة، في الطائف.

وقال المواطن “عباس خوجه” من أمام محله، إنه يعمل في هذا المجال منذ 50 عاماً، وأنه ورث المهنة من والده الذي أسس المحل وقضى نحو 80 عاماً يعمل فيه. 

وأبان أن أخاه الأكبر استلم المحل بعد والده وواصل فيه، إلى أن جاء الوقت الذي استلم فيه هو المحل، لافتاً وفقاً لقناة “العربية” إلى أن طبيعة عملهم كانت في مجال استيراد وبيع وصيانة المكائن. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه دائماً ما يذكر والده خلال عمله في الصيانة، لأنه من علمه الصنعة، وهيأ له ولإخوته من قبله مصدر رزقهم. 

بالفيديو.. مواطن يعمل منذ نصف قرن في مجال صيانة مكائن الخياطة بالطائف

جديد المناطق
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