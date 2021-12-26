“هيئة النقل” تدعو الناقلين للمبادرة بتركيب حواجز الحماية للشاحنات قبل 1 يناير.. وهذه هي المواصفات الجديدة

دعت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الأحد)، جميع الناقلين على الطرق البرية إلى الالتزام بتركيب حواجز الحماية للشاحنات والمقطورات ونصف المقطورات، إلى جانب تركيب بطاقة الرقم المميز، وفق تعليمات الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة.
وأوضحت أن مراكز الفحص الفني الدوري بهيئة المواصفات ستبدأ اعتبارا من 1 /1 /2022 م، بمطابقة رقم الحاجز مع الرقم المسجل في البطاقة، وذلك لجميع أنواع الشاحنات المقطورات.
وأضافت أن المواصفات الجديدة لحواجز الحماية للشاحنات تتمثل في حواجز حماية أمامية وخلفية وجانبية، وذلك تعزيزًا للسلامة المرورية، وتقليًلا من الخسائر البشرية والمادية الناجمة من حوادث الشاحنات.
وتتمثل المواصفات الجديدة لحواجز الحماية الأمامية للشاحنات في ألا يقل الارتفاع المقطعي لحاجز الحماية الأمامي عن 100 مم، بينما يكون 120 مم للتي تتجاوز 12 طنًا، وألا تكون زوايا الحاجز الأمامي حادة، وألا تزيد المسافة من الحافة السلفية لحاجز الحماية الأمامي عن الأرض على 400 مم.
فيما تشمل مواصفات حواجز الحماية الخلفية ألا يقل الارتفاع المقطعي لحاجز الحماية الخلفي عن 100 مم، بينما يكون 120 مم للتي تتجاوز 12 طنًا، وألا تزيد المسافة من الحافة السفلية لحاجز الحماية والأرض على 450 مم عند تحميل الشاحنة.
بينما تتضمن مواصفات حواجز الحماية الجانبية ألا تزيد المسافة من الحافة السفلية للحاجز وسطح الأرض على 450 مم، وألا تزيد المسافة بين الحواجز على 300 مم، وأن يكون الحد الأقصى بين الحاجز والإطار 300 مم.
وفق “أخبار 24”.