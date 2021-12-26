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جديد المحليات > “التجارة” تستدعي نحو 2.6 ألف غسالة آريستون لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة
26/12/2021   11:33 م

“التجارة” تستدعي نحو 2.6 ألف غسالة آريستون لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الأحد)، استدعاء ما يقارب الـ 2.6 ألف غسالة من نوع آريستون طراز 2019-2021، لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

وأشارت التجارة إلى ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي من خلال recalls.sa، إضافة لضرورة التواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني الصيانة لسحب الغسالة المشمولة. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى ضرورة استرداد مبلغ شراء الغسالة نقدًا، ولمزيد من التفاصيل والمعلومات يمكنكم الاطلاع على الرابط .

“التجارة” تستدعي نحو 2.6 ألف غسالة آريستون لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة

جديد المحليات
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