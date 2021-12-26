“التجارة” تستدعي نحو 2.6 ألف غسالة آريستون لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة

أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الأحد)، استدعاء ما يقارب الـ 2.6 ألف غسالة من نوع آريستون طراز 2019-2021، لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
وأشارت التجارة إلى ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي من خلال recalls.sa، إضافة لضرورة التواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني الصيانة لسحب الغسالة المشمولة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى ضرورة استرداد مبلغ شراء الغسالة نقدًا، ولمزيد من التفاصيل والمعلومات يمكنكم الاطلاع على الرابط .
“التجارة” تعلن عن #استدعاء
2,559 غسالة “ARISTON”
🗓 2019 – 2021
🔻لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
#سلمني_واسلم | https://t.co/2sULP2q8D9 🔗 pic.twitter.com/eZWumNmcfN
— وزارة التجارة (@MCgovSA) December 26, 2021