شاهد.. أمير المدينة يزور خطاط المصحف في منزله ويهنئه بقرار منحه الجنسية السعودية

زار أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، شيخ الخطاطين بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف، عثمان طه، في منزله وهنأه بصدور القرار السامي بمنحه الجنسية السعودية.
وأكد أمير المدينة المنورة أن خادم القرآن أحق بالتكريم في مهبط الوحي وقبلة الإسلام، لما قدمه ويقدمه في خدمة القرآن الكريم طوال 38 عامًا.
وقال الأمير فيصل بن سلمان لشيخ الخطاطين: “اعتبرني من أبناء المدينة المنورة أمثلهم في نقل سعادتهم بقرار منحكم الجنسية السعودية”.
وأشاد بجهوده المتميزة وسمعته الحسنة في العالم الإسلامي من خلال عمله بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف منذ الثمانينات الميلادية، حيث خطّ بيده 12 نسخة للمصحف الشريف بالروايات المعتمدة. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أكد الشيخ عثمان طه، الذي تلقى وأسرته خبر منحه الجنسية بفرحة غامرة، على اعتزازه بهذا التكريم الذي يعكس العناية التي توليها المملكة قيادةً وشعبًا بالقرآن الكريم وأهله، مؤكداً أن زيارة أمير المدينة المنورة له جاءت تجسيدًا للفرحة الغامرة التي عبّر عنها أهالي المدينة منذ اللحظات الأولى لإعلان القرار السامي.
#فيديو || 🎥
خلال زيارته في منزله مهنئًا..#فيصل_بن_سلمان لشيخ الخطاطين #عثمان_طه: اعتبرني من أبناء #المدينة_المنورة أمثلهم في نقل سعادتهم بقرار منحكم الجنسية السعودية. pic.twitter.com/OqQsBrHQtj
— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) December 26, 2021