“التحالف” يعرض إحصائية عن جنسيات الوفيات وأعدادهم بالمملكة جراء اعتداءات الحوثيين بدعم من حزب الله الإرهابي

عرض المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد ركن تركي المالكي، إحصائية للوفيات الناتجة عن الاستهداف المتعمد للمدنيين وتورط حزب الله اللبناني الإرهابي بالاعتداءات في المملكة.
وتربعت السعودية على رأس الجنسيات التي سقطت بسبب إرهاب حزب الله، حيث بلغت الوفيات من الذكور 34 شخصًا و8 سيدات و17 طفلا، بإجمالي 59 قتيلًا.
ويأتي اليمن في المركز الثاني من حيث أعداد القتلى الساقطين نتيجة إرهاب حزب الله في المملكة، حيث سقط 11 رجلًا و3 سيدات و6 أطفال، يليه الهند بـ14 قتيلًا من الذكور، ثم باكستان بـ9 قتلى بينهم طفل، وبنجلاديش بـ8 قتلى بينهم طفل، ثم مصر بـ4 قتلى. وفق “أخبار 24”.
وتشاركت كل من نيبال والفلبين والسودان وسوريا في المراكز من السابع إلى العاشر، بقتيل وحيد لكل منها.
متحدث التحالف: حزب الله اللبناني الإرهابي يتحمل مسؤولية الوفيات ومحاولات استهداف المدنيين في المملكة والداخل اليمني.#واس_عام pic.twitter.com/8YODBudzms
— واس العام (@SPAregions) December 26, 2021