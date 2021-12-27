استشاري يوضح مدى تسبب لبس السماعات بشكل مستمر في التهاب وبكتيريا للأذن

أوضح استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد التويجري، مدى تسبب لبس السماعات بشكل مستمر في التهاب وبكتيريا للأذن، وذلك رداً على سؤال وجه له.
وقال الدكتور التويجري خلال لقائه ببرنامج “صباح السعودية” على قناة “السعودية”، إن مشاكل السماعات تنقسم لشقين؛ الأول استخدامها كجزء صلب داخل الأذن الخارجية أو في الداخل وخاصة السماعات الصغيرة، والشق الثاني هو الصوت العالي داخل الأذن والضوضاء وإزعاجها لعضو السمع أو القوقعة.
وأوضح أن استخدام الشخص لسماعة مصنعة من أدوات رديئة خارج الأذن يمكن أن يتسبب في تلف غضاريف الأذن، مؤكداً ضرورة أن تكون السماعات الداخلية مصنعة من أدوات مصنفة طبياً ومصرّح لها.وفق “أخبار 24”.
ونصح بعدم استخدام السماعة من قبل أشخاص آخرين، مشيراً إلى أن البكتيريا الموجودة عند الشخص في حال التهاب الأذن قد تنتقل لشخص آخر عند استخدامها.
#صباح_السعودية | هل لبس السماعات بشكل مستمر يسبب التهاب وبكتيريا للأذن؟ 🤔
د. محمد التويجري يُجيب. pic.twitter.com/3lGjICkMWV
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) December 26, 2021